8月8日の県内は、時間によっては雨脚が強まりました。こちら午前11時の徳島市の様子です。雨が激しく地面に打ち付けている様子が分かります。8日の県内は、暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定となりました。このため県内では各地で急に雨が強まる時間帯があり、徳島市では正午までの1時間に25.5ミリの強い雨を観測しました。また、阿南市でも1時間に23.5ミリの強い雨を観測しました。