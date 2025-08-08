板野町議会は8月8日に臨時会を開き、阿波市と上板町とで構成する「広域ごみ処理組合」から「脱退」する議案を、全会一致で可決しました。8日、開会した板野町議会の臨時会。提案されたのは、「広域ごみ処理組合」からの「脱退」の是非を問う議案です。（板野町・玉井孝治 町長）「組合及び組合管理者への信頼は底をつき、このまま組合構成団体として」「さらに、20年付き合っていくことは困難」板野町は、阿波市と上板町とで組合を