島川さんが県内の美味しいラーメンのお店を紹介する「me you麺おかわり」。今回は、具だくさんで野菜のうまみが染みわたる、ラーメンをご紹介します。島川さんが訪ねたのは、徳島市安宅の「麺屋一徳」（店員）「いらっしゃいませ」（島川アナウンサー）「居酒屋みたいな雰囲気の店内だなぁ、隠れ家っぽくていい感じ」「メニューは・・・らーめん、塩ラーメン、野菜ラーメンもあるのか…