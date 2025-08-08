野菜のうまみが染みわたる一杯 徳島市の「麺屋一徳」でme you麺おかわり【徳島】
島川さんが県内の美味しいラーメンのお店を紹介する「me you麺おかわり」。
今回は、具だくさんで野菜のうまみが染みわたる、ラーメンをご紹介します。
島川さんが訪ねたのは、徳島市安宅の「麺屋一徳」
（店員）
「いらっしゃいませ」
（島川アナウンサー）
「居酒屋みたいな雰囲気の店内だなぁ、隠れ家っぽくていい感じ」
「メニューは・・・らーめん、塩ラーメン、野菜ラーメンもあるのか…」
「それじゃあ健康のことも考えて野菜ラーメン！あっ、でも肉入りにしちゃおう！」
「のっけごはん、きざんだチャーシューのってます？これは頼むしかないでしょう！」
「すみませーん、肉入り野菜らーめんとのっけごはんで」
「かしこまりました、ありがとうございます」
麺屋一徳は2014年創業。
スープは、濃口醤油のかえしにイワシを焙煎した魚粉をまぶし、ゲンコツや鶏ガラからとった出汁をブレンドします。
キャベツやもやし、ニンジンなどたっぷりの野菜をサッと炒め、そこにスープを合わせて野菜の旨味を引き出します。
中細ストレート麺に、炒めた野菜、チャーシューをのせて…。
（店員）
「お待たせしました、野菜らーめん肉入りとのっけごはんです」
（島川アナウンサー）
「きました！具沢山の野菜らーめん！器からはみ出しそうなチャーシューがインパクトある！」
「のっけごはんも美味しそうだ！」
「いただきます！」
（くわしくは動画で）