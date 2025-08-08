島川さんが県内の美味しいラーメンのお店を紹介する「me you麺おかわり」。



今回は、具だくさんで野菜のうまみが染みわたる、ラーメンをご紹介します。



島川さんが訪ねたのは、徳島市安宅の「麺屋一徳」



（店員）

「いらっしゃいませ」



（島川アナウンサー）

「居酒屋みたいな雰囲気の店内だなぁ、隠れ家っぽくていい感じ」

「メニューは・・・らーめん、塩ラーメン、野菜ラーメンもあるのか…」

「それじゃあ健康のことも考えて野菜ラーメン！あっ、でも肉入りにしちゃおう！」

「のっけごはん、きざんだチャーシューのってます？これは頼むしかないでしょう！」

「すみませーん、肉入り野菜らーめんとのっけごはんで」





（店員）「かしこまりました、ありがとうございます」麺屋一徳は2014年創業。スープは、濃口醤油のかえしにイワシを焙煎した魚粉をまぶし、ゲンコツや鶏ガラからとった出汁をブレンドします。キャベツやもやし、ニンジンなどたっぷりの野菜をサッと炒め、そこにスープを合わせて野菜の旨味を引き出します。中細ストレート麺に、炒めた野菜、チャーシューをのせて…。（店員）「お待たせしました、野菜らーめん肉入りとのっけごはんです」（島川アナウンサー）「きました！具沢山の野菜らーめん！器からはみ出しそうなチャーシューがインパクトある！」「のっけごはんも美味しそうだ！」「いただきます！」（くわしくは動画で）