¶²Îµ¤¬À¸¤­¤¿»þÂå¤«¤é»Ä¤ë´äÀÐ¤òºÕ¤¤¤Æ¡¢²½ÀÐ¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢ÆÁÅç»Ô¤ÎÊ¸²½¤Î¿¹¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²½ÀÐ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¸©Î©ÇîÊª´Û¤¬2025Ç¯½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤é25¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²½ÀÐ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¡±ºÄ®¤«¤é±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢Ìó1²¯3ÀéÇ¯Á°¤Î´äÀÐ¤òºÕ¤¤¤Æ²½ÀÐ¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢È¯¸«¤·¤¿²½ÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø·Ý°÷¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¡Ö