おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみシリーズ「モンチッチ」のキュートなアイテムが、『Can★Do』をはじめとする100円ショップにやってくる！可愛いアイテムを揃えちゃおう。2024年に誕生50周年を迎えた、セキグチのキャラクター「モンチッチ」。おしゃぶりポーズやそばかすがキュートな、カラフルな色合いがポイントで、世界中にファンを抱える人気者だ。体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛ら