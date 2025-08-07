¡Ú¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Û100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¥Ï¡¼¥È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¢ö
¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¥Ý¡¼¥º¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¡ØCan¡úDo¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ·¤¨¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
2024Ç¯¤ËÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥»¥¥°¥Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¡£¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¥Ý¡¼¥º¤ä¤½¤Ð¤«¤¹¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÊú¤¨¤ë¿Íµ¤¼Ô¤À¡£
ÂÎ¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢´é¤È¼êÂ¤Ï¥½¥Õ¥ÓÀ½¤È¤¤¤¦»Â¿·¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¡¢È¯Çä¤È¶¦¤ËÇúÈ¯Åª¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±2024Ç¯¤Ë¤ÏÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¡ØCan¡úDo¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¿·ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¤×¤¯¤Ã¤È¥·¡¼¥ë¡×¡ÖA5¸«³«¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡Ö¥×¥Á¥Á¥ã¡¼¥à2P¡×¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¡Ö¥ß¥Ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥Á¡×¡ÖA6¥«¥Ð¡¼ÉÕ¤¥Î¡¼¥È¡×¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¤á¤¸¤ë¤·¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤ÎÁ´7¼ïÎà¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤ä»¨²ß¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü¾ï¸¯¤¤¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÂ·¤¤¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥È¤ä¤ªÀ±¤µ¤Þ¡¢¥ê¥Ü¥ó¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤´ÃíÌÜ¢ö
¤ª¶á¤¯¤Î100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡Ë2025 Sekiguchi Co.,Ltd.
