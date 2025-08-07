完璧な一打で勝負の流れを手繰り寄せた佐藤(C)Getty Images虎の“大砲”は、土壇場で猛打を発揮した。8月6日の中日戦（バンテリンドーム）で阪神は延長10回の末、3-2で勝利。終盤までもつれ込む緊張感のある投手戦をなんとかものにした。【動画】ホームランは全てを救う！佐藤輝明の逆転28号3ランをチェック阪神が優勝へまた一歩前進した一戦で大きな貢献を果たしたのが、阪神の佐藤輝明だった。カード初戦となる前日にも8回