¡ÖÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡×¡½¡½Ì¾¾¡¦²¬ÅÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿4ÈÖÁü¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÍê¤â¤·¤µ¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤Î¡È¶¼°Ò¡É¤òÊª¸ì¤ë¡Ö77.79¡×¤È¤Ï¡©
´°àú¤Ê°ìÂÇ¤Ç¾¡Éé¤ÎÎ®¤ì¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿º´Æ£(C)Getty Images
¡¡¸×¤Î¡ÈÂçË¤¡É¤Ï¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÌÔÂÇ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡8·î6Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Çºå¿À¤Ï±äÄ¹10²ó¤ÎËö¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¡£½ªÈ×¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÅê¼êÀï¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÁ´¤Æ¤òµß¤¦¡ªº´Æ£µ±ÌÀ¤ÎµÕÅ¾28¹æ3¥é¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ºå¿À¤¬Í¥¾¡¤Ø¤Þ¤¿°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿°ìÀï¤ÇÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥É½éÀï¤È¤Ê¤ëÁ°Æü¤Ë¤â8²ó¤Ë28¹æµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¡È¹ëÂÇ¡É¤Ç¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¸×¤Î4ÈÖ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹Å¬»þÂÇ¤ò8²ó¤ËÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤ä´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤ò¸«Æ¨¤·¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1-2¤È1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó2»à»°ÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿º´Æ£¤Ï¡¢ÃæÆü¤Î2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¢Æ£Åè·ò¿Í¤Î½éµå137¥¥í¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò·ÚÂÇ¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç»°Í·´Ö¤òÇË¤ëÄËÎõ¤ÊÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨ÄÌ»»¤ÇÂÇÎ¨.458¤ÈÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë½éµåÂÇ¤Á¤Ç¾¡Éé¤ÎÎ®¤ì¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¹¥µ¡¤Ç²ó¤»¤Ð²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëº£¤Îº´Æ£¤ÎÍê¤â¤·¤µ¤Ï¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛÁ°´ÆÆÄ¡Ê¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ë¤¬¡¢¡ÖCoCoKARAnext¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö1ÈÖ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç§¤á¤ë4ÈÖ¡£Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë4ÈÖ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡È4ÈÖÁü¡É¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢º´Æ£¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ö¤ê¤Ï¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°¿¶¿ô¤³¤½12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î118¤È¡¢¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¡Ö¹¥À®ÀÓ¡×¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¤Ï.584¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¡£¤µ¤é¤Ë1ÂÇ¼Ô¤¬ÆÀÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤«¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¡ÖXR¡×¤â77.79¤ÈÎ¾¥ê¡¼¥°ÃÇ¥È¥Ä¥È¥Ã¥×¤Î¿ôÃÍ¤òµÏ¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¼çË¤¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò´°àú¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡²Æ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Îºå¿À¡£¤½¤ó¤ÊÌÔ¸×¤ò40ËÜÎÝÂÇ¥Ú¡¼¥¹¤ÇÎÏ¶¯¤¯¤±¤ó°ú¤¹¤ëº´Æ£¤ÎÂÇËÀ¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£