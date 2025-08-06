[8.6 天皇杯4回戦 相模原 2-1(延長) 秋田 レモンS]第105回天皇杯は6日に4回戦を行った。SC相模原(神奈川県代表)とブラウブリッツ秋田(J2)の対戦は、延長戦の末に相模原が2-1で勝利。過去最高成績は3回戦だったが、快進撃を続けた。先制ゴールを奪ったのは、3回戦で川崎フロンターレを打ち破り、初の天皇杯ベスト16入りを果たした相模原。前半34分、MF河野諒祐が左サイドからクロスを上げると、ファーサイドのMF藤沼拓夢が折り