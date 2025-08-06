アフターピル(モーニングアフターピル、緊急避妊薬)は無防備な性行為の後に服用することで、望まない妊娠を防ぐことができる薬です。そんなアフターピルが一体どのように体に作用するのか、危険な副作用はあるのかどうか、ボディマス指数(BMI)が効き目にどのような影響を及ぼすのかについて、科学系メディアのLive Scienceが解説しています。How does the morning-after pill work? | Live Sciencehttps://www.livescience.com/hea