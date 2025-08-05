回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、吾峠呼世晴（ごとうげ・こよはる）さんのマンガが原作の人気アニメ「鬼滅の刃」の映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の公開を記念して、同アニメとのコラボキャンペーンを8月8日から実施します。コラボキャンペーンでは、主人公・竈門炭治郎、「柱」の冨岡義勇、胡蝶しのぶ、しのぶの継子の栗花落カナヲをイメージした寿司メニュ