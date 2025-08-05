稲に被害を与える「斑点米カメムシ類」の発生が、九州・山口各県で増加傾向となっていて、各地で注意報が発表されています。 【写真を見る】「斑点米カメムシ類」九州・山口各県で急増注意報相次ぐ高温続きで多発のおそれ 大分県によりますと、7月28日から31日にかけて40か所のほ場で巡回調査を行ったところ、斑点米カメムシ類が1か所あたり6.4匹確認されました。 大量に発生した去年の13.1匹より少ないものの、平年の4匹を