7·î30Æü¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤àSTARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤ÎÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢NEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¤Î±Ç²è½é½Ð±éºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¢¥ª¥·¥ç¡¼¡ª¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤ÏÎ¥Åç¤Î¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¹ç¾§¤òÄÌ¤·¤Æå«¤ò¿¼¤á¤ëÀÄ½Õ±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMAZZEL¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦RAN¤È½÷Í¥¤Î»³Àî¤Ò¤í¤ß¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¾®»³¤Ï41ºÐ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤Î¹ç¾§Éô¤ÇÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¹â