徳島県の特産品、半田そうめんの製麺所「白滝製麺」（徳島県美馬郡）は8月から、通信販売での後払いサービスをやめます。理由は「悪意のある未払い」が増えてきたため。苦渋の決断を下した社長、森岡太悟さんに話を聞きました。【写真】駅の改札で「88万円なんて払えない」と泣く女性←それ簡単にバレます「人生賭けてまでやることじゃない」被害額は年間で100万円近くに同製麺所が作る半田そうめんは太さとコシが特長。贈答用