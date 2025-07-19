¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ø±Ä¥×¡¼¥ë¤Ï¥ª¥¢¥·¥¹¤À¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï6·î¤«¤é7·î¤Î½é¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÆÆü¤ÈÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¤¹â²¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÀ¯¼£²È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÌÔ½ë¤À¡¢µ¤¸õ²¹ÃÈ²½¤À¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÃÏµå¤¬Ê¨Æ­¤¹¤ë¡¢CO2¤òºï¸º¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹â²¹¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÝ¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¸µ¡¹¡¢ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤¬·ù¤Ê¤À¤±¤Ç¡¢ÌÔ½ë¼«ÂÎ¤ÏÂç¹¥¤­¤À¡£¸Í³°¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤â¡¢¹¥¤ó¤ÇÆü¸þ¤ËºÂ