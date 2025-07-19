¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï18Æü¡¢´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¤á¤°¤ê¡¢Âç¤­¤Ê¹ç°Õ¤ò¶á¤¯È¯É½¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡Ê´ØÀÇ¤Î¡ËÂç¤­¤Ê¹ç°Õ¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤­¤ç¤¦È¯É½¤Ç¤­¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¸åÆü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï18Æü¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤ê¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯Âç¤­¤Ê¹ç°Õ¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¹ñ¤äÃÏ°è¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·