¼Ò²ñ¿ÍÃæ¹ñ¥ê¡¼¥°¤ÎÊ¡»³¥·¥Æ¥£FC¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¾®Ã«ÌîÂóÌ´¤µ¤ó¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÌ¾Ìç¡¦¼¯Åç³Ø±à¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢»ØÆ³¼Ô¤ò»Ö¤·¤ÆËÌÎ¦Âç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤¹¤°¤ËÊ¡»³¥·¥Æ¥£FC¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢J¥ê¡¼¥°¡¦¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Î¶¯²½ÀÕÇ¤¼Ô¤ä¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏºÆ¤ÓÊ¡»³¥·¥Æ¥£FC¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎJ»²Æþ¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê