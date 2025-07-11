大分県日田市の公民館に勤務する男性が、地域団体の活動費から60万円近くを私的に流用していたことがわかりました。 【写真を見る】公民館主事が地域団体活動費を私的流用ギャンブルやローン返済に充当大分・日田市 日田市公民館運営事業団によりますと、経理に携わっていた公民館主事の40代の男性が2021年度からおよそ3年間にわたり、2つの地域団体の活動費から現金を引き出し私的流用を繰り返していました。 引き出
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