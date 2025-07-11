7月20日の参議院議員選挙の投票日を前に、大分県佐伯市の県立高校に、期日前投票所が設置され、生徒が1票を投じていました。 【写真を見る】高校に期日前投票所を設置若者の投票率向上へ大分・佐伯市 佐伯市選挙管理委員会は若い世代の投票率アップを図るため、11日県立佐伯鶴城高校に参議院議員選挙の期日前投票所を設置しました。 投票の前に3年生は、主権者教育に関する授業を受け、選挙や政治との関わり方について学び