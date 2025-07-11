7月12日の「宇佐からあげの日」を盛り上げようと、地元の小学校の給食で子どもたちにからあげが提供されました。 【写真を見る】「宇佐からあげの日」地元小学校で児童がご当地グルメを堪能大分 7月12日は日本記念日協会に認定された「宇佐からあげの日」です。 11日は、まちおこしグループ「宇佐からあげ合衆国」が地元の佐田小学校を訪れました。メンバーは全校児童14人にご当地グルメ誕生の歴史について授業を