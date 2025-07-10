ニワトリの1品種「軍鶏（シャモ）」同士を闘わせる「闘鶏」について、動物虐待に当たるとして禁止条例の制定などを求める陳情が沖縄県議会に出され、議会で審議されている。陳情を出した愛護団体は、軍鶏のクチバシなどが切られて捨てられている現状があると訴えている。そうした実態の有無や今後の方針について、県の自然保護課に話を聞いた。「クチバシを切られるなどすれば、強い痛みが伴う」この愛護団体は、2025年6月10日に「