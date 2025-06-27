藤田譲瑠チマの去就について報道が加熱トルコ1部ベシクタシュがベルギー1部シント＝トロイデンの日本代表MF藤田譲瑠チマの獲得に乗り出しているようだ。ジャーナリストのサシャ・タヴォリエリ氏が自身のXで明かしたもので、同氏は「ベシクタシュは藤田譲瑠チマに注目している。AEKアテネからの関心のあとで、ベシクタシュは完全移籍の交渉を始めるためにシント＝トロイデンにコンタクトを取った」と伝えている。2023年に横浜