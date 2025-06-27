令和のグルメ王、浜崎龍さんが「わざわざ行く価値あり！」と太鼓判を押す福岡県の有名おにぎり職人による新店とは？〈遠くても食べたい味〉年間の外食は1,500軒以上！ 令和のグルメ王、浜崎龍がわざわざ旅をしてでも行く価値があるお店を紹介します。今回は、福岡県にある「膳 八女や」です。教えてくれる人浜崎龍グルメメディア「TERIYAKI」や国内最大規模のグルメオンラインサロン「TERIYAKI美食倶楽部」の運営を行う、テリヤキ