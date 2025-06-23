¡ÚÂè496ÏÃ¡Û 6·î23Æü ¸ø³« ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ½¸±Ñ¼Ò¤Ï½µ¥×¥ìNEWS¤Ë¤Æ¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×Âè496ÏÃ¤ò6·î23Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£ Âè496ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ìー¥È¤¬¥Þー¥·¥ã¥ë¥¢ー¥Ä¡¦¥­¥Ã¥¯¤Ç¥¨¥¯¥µ¥Ùー¥¿ー¤òËÝÏ®¡£¤½¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£ ¤Ê¤ª¡¢¼¡²ó¤Ï6·î30Æü¹¹¿·Í½Äê¤È¤Ê¤ë¡£ ¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û ¡Ö½µ¥×¥ìNEWS¡×¤Î¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×Âè496ÏÃ¤Î¥Úー