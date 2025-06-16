読売ジャイアンツの公式X（旧Twitter）は6月15日に投稿を更新。「父の日」のイラストのキャッチコピーが賛否両論を呼んでいます。【画像】キャッチコピーに批判殺到「不機嫌を撒き散らす大人を想起させて全く受け入れられない」同アカウントは、「今日は、父の日。あなたのお父さんとジャイアンツの思い出はありますか」とつづり、「＃父とジャイアンツ」のハッシュタグを付けて1枚の画像を投稿。テレビに向かって笑顔で応援する中