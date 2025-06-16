ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は6月18日、全国の店舗(一部店舗を除く)で、映画『ジュラシック･ワールド/復活の大地』(8月8日公開)とコラボしたメニューを発売する。恐竜の爪痕をイメージした特製バンズを使ったバーガー3種類、炭酸ドリンク2種を取りそろえる。販売期間は7月中旬まで(予定)。マクドナルド『ジュラシック･ワールド』コラボメニュー〈コラボメニュー 概要(価格は全て税込)〉〈1〉肉厚ビーフ&ガーリックオ