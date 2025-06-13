ダスキンが展開する「ミスタードーナツ」は6月13日、初のディズニーデザイン商品『ディズニー スマイルコレクション』を7月上旬に発売すると発表した。一部店舗を除く「ミスタードーナツ」で取り扱う。商品の詳細は7月上旬に公表するという。〈ミッキーやミニーをかたどったドーナツを展開〉ミスタードーナツでは、ブランドスローガン『いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ』のもと、さまざまなコラボレーション