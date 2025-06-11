日本生命セ・パ交流戦２０２５ソフトバンク５―２巨人（１０日・みずほペイペイドーム）山田は雄たけびを上げ、左手でガッツポーズした。福岡に集まったＧ党からの熱い歓声をかみしめながら、笑顔でベンチへ駆けた。先発・井上が危険球退場に。いきなり巡ってきた１軍初登板の舞台は０―１の２回、１死満塁のしびれる場面。「とにかく自分のできる投球をしようと思って」。高鳴る胸を抑え、今宮を４球目、チェンジアップで