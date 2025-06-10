オランダの国立大学であるデルフト工科大学の研究チームが開発した自律型ドローンが、アラブ首長国連邦の首都アブダビで開催されたドローンレースで優勝しました。レースにおいて、デルフト工科大学の自律型ドローンは世界最高レベルのドローン操縦士が操作するドローンの成績を上回っています。Autonomous drone from TU Delft defeats human champions in historic racing firsthttps://www.tudelft.nl/en/2025/lr/autonomous-dr