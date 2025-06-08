ケーキを取り分けた後、ふと席を外した隙に何か嫌な予感がしていました。何度も注意してきたのに、この家では油断したら何が起こるかわかりません。特に夫は、家族みんなで共有する食べ物にも遠慮がなく、度々自分の欲に負けてしまうのです。子どもたちも楽しみにしていたデザートだから、今回は絶対にきちんと分け合いたかったのに……。私は内心ドキドキしながらテーブルの様子を確認しに戻りました。あきれて言葉もありませんで