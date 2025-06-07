価値観の相違が時に大きな問題へ発展すること、ありますよね。今回ご紹介するのは、義実家からのお金の無心がきっかけで離婚することになったアイコとヨシのお話です。出産前から義母と妹によるお金の無心は続き、アイコの実父が動いたことで一度は収まったかに見えた矢先、生まれた子どもの出産祝いまで義母に渡っていたことが発覚します。二人は離婚という道を選ぶのですが、夫のヨシにはある変化が訪れるのです。過去にママリで