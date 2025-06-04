2025年4月4日（金）からMBS／TBS／CBC ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』の第拾話「出現」のあらすじ＆先行場面カットが到着！本作は前作『ソウルイーター』でも知られる漫画家・大久保篤によって、2015年〜2022年に『週刊少年マガジン』にて連載され、単行本の世界累計発行部数2000万部を突破した大人気コミックスが原作のダークファンタジー漫画。人体自然発火現象によって全身が炎に包まれ