この作品は、Michika(@michika_haha)さんがインスタグラムで連載した自身が以前経験したエピソードです。誰かがしている嫌がらせ。だけどそれが誰で何の目的で、ということが分からないと対策のしようもなく、気味が悪いですよね…。そんな体験をしたMichikaさん。Michikaさん夫妻は一体どのような嫌がらせを受けたのでしょうか。また、そんな嫌がらせを受けた時、どう対応したらよいでしょうか。過去にママリで取り上げた漫