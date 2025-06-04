映画「ミッション：インポッシブル ファイナル・レコニング」のイベントで、俳優のトム・クルーズが東京都庁を訪れた。都庁舎にプロジェクションマッピングで映画シーンなどが映されるなどし、話題を呼んだ。そのイベントを仕掛けた「都知事の右腕」都民ファーストの会・尾島紘平幹事長がイベントの裏側を語る。珍しくとぎまぎしていた小池百合子都知事が、来日したトム・クルーズにだけ見せた「乙女の