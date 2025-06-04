6月4日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏が、3日に投開票が行われた韓国大統領選挙で当選確実となった、『共に民主党』の李在明氏の付き合い方などについて解説した。 寺島尚正アナ「韓国大統領選挙で革新系最大野党『共に民主党』の李在明（イ・ジェミョン）候補の当選が確実になりました。韓国メディアが一斉に報じ、保守系から革新（進歩）系への