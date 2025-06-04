6月2日、宮城野親方（元横綱白鵬）の退職届が理事会で受理され、宮城野親方の退職が決まった。今回の退職のきっかけとなったのは昨年2月に発覚した、宮城野部屋内での暴力事件。日本相撲協会は部屋内での弟子による、別の弟子に対する暴力事件の報告を怠ったとして、宮城野親方を「委員」から「年寄」へ2階級降格と減俸処分を科した。ちなみに日本相撲協会では親方にも階級があり、理事長がトップ。年寄は最下級、協会内の運営