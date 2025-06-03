»°ÅÄµªË¼¤Î¼õ¸³¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡ÊÊ¸²ÊÆóÎà¡Ë¤ÎÅÚÅÄ½ß¿¿¤¬¶µ°é¤È¼õ¸³¤Îº£¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Ï¢ºÜ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù2¤Ç³Ø¤Ö¥Û¥ó¥Í¤Î¶µ°éÏÀ¡×¡£Âè58²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¼±¤Ç¤­¤ëÈÏ°Ï¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¡©ÅìµþÂç³Ø¸½Ìò¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Å·Ìî¹¸°ìÏº¤ÈÁáÀ¥ºÚ½ï¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¹ç½É¤Ç¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤Î·×»»ÌäÂê¤ËÄ©¤à¡£À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë²ò¤­½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥«¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤ò¼«Ê¬¤ËÅ½¤ë¤è