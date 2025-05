イーロン・マスク氏が率いている政府効率化省(DOGE)のメンバーが、マスク氏が保有するAI企業「xAI」のAIチャットボット「Grok」を用いて政府の機密データの分析を行っていることに、関係者が懸念を抱いていることがわかりました。Exclusive: Musk’s DOGE expanding his Grok AI in US government, raising conflict concerns | Reutershttps://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/musks-doge-expanding-his