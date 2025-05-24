「老後資金に不安はない。でも、胸にぽっかり空いたこの穴は埋まらない――」。資産1億円を築いた68歳男性が抱える“想定外の後悔”。人生をかけてお金を貯め続けた結果、何が残ったのでしょうか。FPの三原由紀氏が、ある一人の男性のケースから「人生とお金のバランス」の考え方を解説します。お金はある。けれど、ひとりの昼下がりがこんなに長いとは……東京都在住・加藤誠さん（仮名・68歳）は、中小企業に勤めるごく普通のサ