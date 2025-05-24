¿·º§Î¹¹ÔÃæ¤Ë¤¤¤¶¤³¤¶¤¬¤¢¤ê¡¢µ¢¹ñ¸å¤¹¤°¤ËÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÎ¤Ï¡ÖÀ®ÅÄÎ¥º§¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤â¤Î¤À¡£ÂçºåÉÜ¤Î60Âå½÷À­¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÍ§¿Í¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ÈÅê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡ÖÈäÏª±ã¤«¤é1¥ö·î¤·¤¿º¢¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÊÌ¤ì¤¿¡Ù¤È¡Ä¡ª¡×ÈäÏª±ã¤Î¤¢¤È¿·º§Î¹¹Ô¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ë¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊÊ¸¡§Å·²»¶×ÍÕ¡Ë¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â°ìÀÚÉ×ÉØ´Ö¤Î¸ò¾Ä¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×Í§¿Í¤ÏÊì¿Æ¾ù¤ê¤ÎÈþ¿Í¤Ç¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿