話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「いて座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆意外な相手と急接近の予感♡思いがけないことが起こりそうな恋愛運。フリーの人は、これまで好きにならなかったタイプの人を好きになるかも。気負わずフランクに誘ってみて。