《『永野芽郁のオールナイトニッポンX（クロス）』につきまして、本日、永野芽郁さんの所属事務所から今後の出演辞退の申し出があり、ニッポン放送として番組を終了することにいたしました》5月19日、ニッポン放送は公式サイトで、永野芽郁の“降板”を発表した。3月にスタートした『永野芽郁のオールナイトニッポンX』は、わずか2カ月で幕を下ろす異例の事態となった。「この番組は、3月末にアーティストのキタニタツヤさんから