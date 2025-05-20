女優・永野芽郁（２５）が、降板を発表した来年度の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の代役に、女優・白石聖（２６）を起用する方向で調整されていることが１９日、分かった。永野の所属事務所はこの日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「永野芽郁のオールナイトニッポンＸ」（月曜、深夜０・００）を、同日放送から降板することも発表。４月２４日発売の週刊文春で永野との不倫疑惑が報じられた俳優・田中圭（４０）もこの日、花