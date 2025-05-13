今季はメジャー出場なし、8日にブルージェイズから“戦力外”にドジャースは12日（日本時間13日）、ブルージェイズからステワルド・ベロア外野手を金銭トレードで獲得したと発表した。マイナー通算249盗塁の俊足が武器だ。25歳の両打ちベロアは2024年にブルージェイズでメジャーデビュー。28試合出場して37打数7安打の打率.189、1打点にとどまったが、6盗塁を記録している。今季のメジャー出場はなく、7日（同8日）にブルージ