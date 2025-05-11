Popteen専属モデルで“れいれい”の愛称で知られるモデル、タレントの向井怜衣（17）が11日放送のTBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。来春のコンサートツアーで解散する5人組アイドルグループの思い出を語った。番組では、の解散発表や来春ツアーの話題などを取り上げた。爆笑問題の田中裕二から「17歳ですけど、その世代でもはすごいな、という感じ？」と聞かれた向井は「そうですね、逆に知らない人