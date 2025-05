アラブ首長国連邦(UAE)の教育省が、AI開発大国になることを目指し、2025年中に公教育のカリキュラムにAI教育を導入する予定を発表したと、国営報道メディアのWAMが報じました。導入される予定のコースにはAIの基礎概念だけでなく、倫理意識や実社会への応用が含まれます。Ministry of Education introduces AI curriculum in public schools starting from 2025-2026 academic yearhttps://www.wam.ae/en/article/bji6z2n-ministry