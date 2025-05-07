»£±Æ¡§²¬ÀéÎ¤ ¥­¥»¥­¥ß¥Á¥³ 4·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥­¥ó¥­ー¥Öー¥Ä¡Ù¤¬ÅìµÞ¥·¥¢¥¿ー¥ªー¥Ö¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿Ï·ÊÞ·¤¹©¾ì¤ÎÀ×¼è¤êÂ©»Ò¥Á¥ãー¥êー¤¬¡¢¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤ー¥ó¤Î¥íー¥é¤È½Ð²ñ¤¤¡¢º¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤ー¥óÀìÍÑ¤Î¥Öー¥Ä¹©¾ì¡×¤Ø¤È¹©¾ì¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢2005Ç¯¸ø³«¤ÎÆ±Ì¾