´üÂÔ¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û²áµî¤Î¡È²á·ãÇÛ¿®¡É¤ÈÃËÀ­¸òºÝµ¿ÏÇ¤Î¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¡ÖWavve¤Î¥­¥é¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â·è¤·¤Æ¸ØÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ½é¤Î¥ì¥º¥Ó¥¢¥óÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤ÊÀßÄê¤âÏÃÂêÀ­¤ò¹â¤á¤¿¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¹¥°ÕÅª¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¹¤°¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Wavve¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø·¯¤ÎÎø°¦¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ï¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÁá¡¹¤Ë½Ð±é¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¿·¤·