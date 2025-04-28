こんにちは、かちこです。夏になるとわが家の冷凍庫にはファミリーパックのガリガリ君が常備されるのですが、そんなご家庭は多いのではないでしょうか？今回、小学1年生の息子＆私と、年中さん男の子＆編集部ママの二組の親子で赤城乳業様の「本庄千本さくら『5S』工場」におじゃましてまいりました！工場の扉が開いたその先には、子どもから大人まで愛されるあの「ガリガリ君」をはじめ、いろんなアイスが次々と生まれる秘密が